加護殺菌消毒液含菌須回收 (20:20)

截至今午4時，衛生署衛生防護中心沒有錄得新增病人感染個案，並接獲醫院管理局的最新通報，除早前公布兩款分別名為Pro-Medi Prosept及 Kam's KS-MED的消毒藥水外，一款名為加護殺菌消毒液的消毒藥水亦被驗出對洋葱伯克氏菌呈陽性反應。

該產品由昭隆行有限公司（昭隆行）供應。署方今日已到該公司進行巡查，並抽取產品樣本作化驗。昭隆行自願從市面回收所有有關產品，並已設立電話熱線（2475 9168）解答相關查詢。

加護殺菌消毒液含有0.05%氯己定。根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（條例），該產品並不列作藥劑製品。

【19:00】有兩款含氯己定的預先包裝消毒藥水Kam's KS-MED及Pro-Medi Prosept被驗出含洋葱伯克氏菌，食衛局局長陳肇始指出，已回收市面上涉事兩款藥水產品，而這款消毒藥水並不是用作傷口處理用途，就此需要作更多公眾教育。

對於藥水已廣泛被用作傷口處理，陳肇始續指出，香港藥劑業及毒藥管理局知悉情況，會檢視現時的規管是否足夠。至於會否化驗更多產品、產品受污染的原因，陳肇始說，調查仍然繼續，包括使用有關產品和受感染的關係，但暫未有確切情況，有進一步資料會再公布。

醫管局發言人表示，在資訊系統中檢視過去兩年的化驗報告紀錄，發現有170名接受腹膜透析治療的公立醫院病人曾經感染洋葱伯克氏菌。一般而言，醫生按病人臨牀情況，使用抗生素便可治癒病人的洋葱伯克氏菌感染。

另外，醫管局轄下公立醫院並無使用衛生署公布的受影響產品，亦已通知公立醫院內的醫療用品店停止發售該產品。醫管局會繼續配合衛生署展開所需的流行病學調查。

其他報道︰休班警過關被揭藏私煙冰毒「偉哥」 認罪候判

其他報道︰男友家門前縱火 流產鋼琴導師判感化令

其他報道︰劉頴匡籲泛民勿只為保議席上訴 范國威：將與律師商討