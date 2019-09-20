【逃犯條例】民間記者會質疑對話會是拖延手段 (19:15)

被問到會否報名參加對話會，「民間記者會」發言人說「以個人而言不會參加」，他質疑政府經報名收集市民個人資料，「不知政府想如何篩選與會者，或是否會用資料作其他用途」， 但無回應是否會在對話會當日發起圍堵行動。

「民間記者會」今午舉行第13次記者會，發言人表示，上周日（15日）「北角福建幫」涉襲擊市民的事件，警察沒有公平執法，更涉嫌加放生施襲者。發言人稱，市民經過多次生命受到威脅後，意識到必須自救，「民兼警職」保護自己和身邊的人，他說香港人本着「不主動出手」和「不傷及無辜」的原則自衛，絕對不是「私了」，而是「以武抗黑」、合理自衛。

警方及港府多次發稿批評示威者擲燃燒彈屬不能接受的暴力行為，被問到擲彈是否仍屬自衛，發言人沒正面回應，只稱「我們要問的是，警方一直點樣對待民眾」。

立法會議員何君堯明日發起18區香港清潔日，到各區「連儂牆」清潔，「民間記者會」强調「連儂牆」是市民和平發聲途徑，「大家會撕一貼百」，相信市民會避免與相關人等衝突，但如衝突無可避免則會自衛。

逃犯條例 相關報道：

連儂牆檢控40宗拘捕57人 警方稱政治中立 籲市民明和平理性參與活動

「岳」字男親筆信澄清無籌款

黃之鋒盼台灣總統候選人支持香港民主

葉劉淑儀盼美國國會中肯了解港情況 願赴美作證