公立醫院非本地培訓7醫生獲批有限度註冊 (18:45)

醫管局表示，海外招聘醫生的工作會持續進行，目前尚有約20名非本地培訓醫生已獲評為符合資格申請者，由有關臨牀部門面試後認為適合聘用。所有申請人均已符合香港醫學專科學院認可的相關資歷要求，亦已取得當地的執業註冊。醫管局將會按他們到港履任的時間，陸續提交有限度執業註冊申請。

現時共有15名非本地培訓醫生，以有限度執業註冊的形式在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、兒科及放射科，以紓緩前線醫生的工作量。另外兩名非本地培訓醫生亦將於9月及10月履新。

醫管局自今年4月開始，已將招聘非本地培訓醫生為駐院醫生的範圍擴展至所有專科，及在8個專科醫生流失情況較為嚴峻的專科（麻醉科、解剖病理學、心胸肺外科、耳鼻喉科、婦產科、眼科、放射科及核子醫學科），招聘已獲取專科資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生。

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