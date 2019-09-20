男友家門前縱火　流產鋼琴導師判感化令 (18:15)

被告梁菀晴（37歲）被控兩項縱火罪，指她於2018年6月8日在將軍澳景林邨一單位外兩度縱火。

法官勞潔儀判刑時引述感化報告稱，被告生於破碎家庭，去年2月向拍拖半年男友沈能基提分手，認為對方不成熟及過於依賴。被告不久後發現懷孕，男方曾承諾提供養兒經濟支援及定期探望，後來反悔，僅答應支付生育的醫療費用，更不再理會被告。

感化報告又指出，被告原打算獨力照顧嬰兒，惟胎兒發育不全，需人工流產，飽受精神折磨。被告案發日在住所獨自哭泣，自責保不住胎兒，先在家中「燒衣」，再往胎兒父親家門外「燒衣」悼念，並非想傷害任何人。

勞官又引述心理及精神科報告指出，被告患混合焦慮抑鬱症，因終止懷孕情緒混亂，影響處事能力，重犯風險低。

勞官接納報告，稱被告多次參與長者及動物的義工服務，為人有愛心；但她患精神病，案發時因分手、前男友對胎兒態度反覆、終止懷孕等因素，遭受極大打擊，欠缺家人情緒疏導下犯案；而案發地點雖為多層公屋，但縱火報紙數量少，沒有人命及重大財物損失，在同類案件中並不嚴重，終判她接受感化24個月，須遵從感化官指示接受精神及心理治療、探訪、工作及學習等。勞官最後寄語她珍惜機會，日後不能衝動行事，以免鑄成大錯。

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