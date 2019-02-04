【逃犯條例】連儂牆檢控40宗拘捕57人　警方稱政治中立　籲市民明和平理性參與活動 (17:35)

警方今日（20日）舉行例行記者會。行動部警司方志堅表示，涉及連儂牆的刑事檢控，由6月至今日為止共有40宗，並拘捕了57人，涉及包括公眾地方打鬥、普通襲擊、藏有攻擊性武器及傷人等指控。方志堅又表示，知悉有團體明日（21日）發動全港各區連儂牆清潔行動，強調警方政治中立，呼籲市民不要因政見不同而透過暴力表達意見，警方會不偏不倚執法。
有記者問及立法會議員何君堯明天發起18區清潔活動，是否只要有多於三人參與活動便構成非法集結，若以清潔為由便不構成非法集結。方志堅回應，法例上非法集結指三人以上、有破壞社會安寧行為才構成非法集結。至於清潔連儂牆是否涉及刑事毁壞，他說不能一概而論，警方會根據現場環境判斷，亦不清楚為何對方表示毋須向警方申請不反對通知書。
警察公共關係科總警司謝振中表示，近日有不少人在國際場合，對警隊作不實指控，如聲稱在七一衝擊立法會事件中並無警員受傷，而實際上，7月1日衝擊立法會當日有警員被示威者用不知明物質襲擊，最後共14名警員受傷送院；另有人在另一個國際場合指出，有示威者被警員施以性暴力、無理全裸搜身，但根據警方紀錄，相關女子逗留在搜查室僅4分鐘；性暴力指控更是無稽之談。而女子眼部受傷個案仍在調查中，警方亦曾透過不同方法聯絡事主，個案涉及法律訴訟，任何人不應妄下結論。
另外，屯門警區署理副指揮官施玉蟬表示，明日下午2時至7時有光復屯門公園遊行。警方於周三（18日）發出反對通知書，主辦方昨提上訴，今日上訴得直，遊行時間更改為下午2時至5時。
江永祥又表示，由今年6月至今，警方共拘捕1474人，落案起訴207人，其中79人被控暴動罪；至今警方共使用約3100枚催淚彈、約590發橡膠彈、約80發布袋彈、約290發海綿彈。
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