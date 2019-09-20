首間地區康健中心成立　下周三起服務葵青居民 (17:55)

落戶九龍貿易中心的葵青區地區康健中心全場1.5萬呎，有量血壓站、診症室、活動室舉行瑜加、舞蹈班等，亦有康復及適健區設健康器材助病患作康復治療、家居環境模擬區教家居安全，以及兒童遊戲區託兒等。

食衛局基層醫療健康辦事處長蔡宇思指出，本月25日起，葵青區居民可攜同住址證明前往康健中心成為終身會員，接受初步身體評估，如有需要會轉介至網絡醫生以資助價接受診斷，亦可能推薦參加中心內的活動，例如體重管理課程。除了專職醫療等一對一服務，中心其他集體課程以至護理、藥劑師和社工諮詢服務全部免費。

瑪嘉烈醫院會轉介合適的中風、髖骨骨折、心肌梗塞後期的病人至中心，接受物理治療、言語治療、職業治療、營養師的諮詢等。蔡宇思期望可改善病人的健康狀況以減少病人重複入院率。食衛局長陳肇始預期，中心可協助分流復康病人，減少公立醫院壓力。

康健中心將於葵涌東北、葵涌中南、葵涌西、青衣東北、青衣西南設5個附屬中心，並於2020年1月開幕，屆時亦會提供健康評估和健康小組活動。

蔡宇思說，中心正與懂少數族裔語言的義工聯絡，以提供翻譯服務，亦會設計少數族裔可參與的活動和多語言單張。她預期第一層疾病預防服務包括健康講座和健康評估，預期每年服務2萬人次；慢性病管理則預期每年服務3.5萬人次。

陳肇始續指出，由食衛局領導的學者、專家、帳目管理人員組成的管治委員會，將監察康建中心的運作和財政，政府亦已委託中文大學做評估研究，檢視中心的服務質量、效率、成本效益等，以協助籌劃未來康健中心的服務。

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