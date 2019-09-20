港大研究：WhatsApp輔導結合戒煙服務　成功戒煙率大增 (17:17)

研究團隊於2017年6月至9月期間於全港設立68個招募攤位，主動接觸及招募成年吸煙者，並把1185名參加者隨機分配591人至「干預組」及594人到「對照組」。「干預組」的參加者，會獲簡短戒煙建議及為期3個月的「WhatsApp聊天輔導」，輔導員會透過WhatsApp了解參加者的吸煙情況，提供實時、個人化的戒煙建議，並鼓勵使用及提供轉介至本地的戒煙服務；「對照組」的參加者則沒有WhatsApp輔導，只有一本戒煙小冊子參考。

研究結果發現，「干預組」的戒煙率比「對照組」在服務後3個月高九成，6個月後則仍高六成。即使在干預組中，有使用WhatsApp與輔導員傾談及戒煙服務的，亦比只使用戒煙服務高約14%。

港大醫學院護理學院副教授王文炳指出，WhatsApp能實時與戒煙人士傾談，有部分如保安行業於工作時或未能以電話對話，煙癮起時就難以使用傳統戒煙熱線；加上對話形式可以問更深入討論問題，個人化地鼓勵戒煙，增強戒煙信念及提供適合資訊。

40歲、從事零售業的鄭先生煙齡逾20年，為了妻子一直想戒煙，試過使用戒煙糖或戒煙貼，又或逐日減少吸煙次數，但都未能成功，於兩年前參加是次研究後成功戒煙。

鄭先生說，煙癮起時難以找人傾談，無法突然跟太太說：「喂呀，我好想食煙，點算呀？」但透過WhatsApp找輔導員，對方能給予鼓勵，如「7日不食煙，戒煙率升一半」等，有人支持亦可解決心理上想食煙的情况。他指出，曾於工作期間被上司「捽」完後想食煙，立即WhatsApp尋求協助，跟隨指示深呼吸後，隔一陣子就忘了食煙。成功戒煙後鄭先生身體變好，過去逾一小時騎完的單車路，現約半小時就能完成。

其他報道︰中科興業被入稟申請清盤 11．20聆訊

其他報道︰工聯會晤發展局長 倡徵土地閒置稅

其他報道︰區諾軒就非「妥為當選」向終院提上訴 稱政府行政失誤褫奪選民意願