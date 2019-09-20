【逃犯條例】陳恒鑌橫額《文匯》報架被毁　兩被告保釋下月再審 (14:05)

民建聯立法會議員陳恒鑌掛在葵涌的橫額，以及《文匯報》放在葵涌一大廈報紙架早前分別被損毁，兩名男子今(20日)在西九龍裁判法院提堂，各控以一項刑事損毁，暫毋須答辯，獲准保釋候審。損毁報紙架一案押後至10月25日再訊，讓辯方索取文件和法律意見，被告保釋期間不得接觸證人。損毁議員橫額一案押後至10月4日，予控方考慮是否以簽保守行為處理。
涉損毁報紙架的被告蘇錦強（47歲）報稱為藥劑師，他被控一項刑事損毀，控罪指出，他於2019年7月3日在葵涌荔崗街一大廈地下的電梯大堂，損毁屬於香港大公文匯傳媒集團的一個報紙架。
據悉，被告為該大廈住客，有關報紙架為放置《文匯報》的硬卡紙架，涉案報紙架上半部分被屈至彎曲，過程被閉路電視拍攝到。保安員目睹並報警，被告事後被捕。
另外，涉損毁橫額的被告朱健朗（23歲）報稱為香港專業教育學院學生，他被控一項刑事損毁，控罪指出，他於2019年6月28日於葵涌宜和樓外行人路欄杆上，損毁兩張屬於民建聯的橫額。據悉，有關橫額被𠝹破，橫額屬立法會議員陳恒鑌。事發過程被閉路電視拍攝到，事後有人報警，警方遂拘捕被告。
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