【逃犯條例】黃之鋒盼台灣總統候選人支持香港民主 (13:24)

黃之鋒與歌手何韻詩出席在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）舉辦的「分域大道」紀錄片播映會。這部紀錄片描述包括黃之鋒及何韻詩等5名曾參與雨傘運動人士的故事。

黃之鋒與民眾對談期間表示，海外台灣人為協助台灣爭取自由民主，成立台灣人公共事務會（FAPA）向美國國會遊說，讓美國國會通過相關法案，這值得香港人學習。他希望在美港人也能透過郵件、電話向選區國會議員遊說，讓美國國會更支持香港民眾爭取自由。

至於是否有信心台灣在明年總統大選後仍會與香港站在一起，黃之鋒表示，不同政黨對北京政策或對香港現況有不同立場，但他期望台灣所有的總統候選人，都能認知香港民主的重要性，並給予支持和互相幫助。

何韻詩則表示，港台民眾面臨的處境十分相似，香港與台灣應當團結一致。被問到因支持香港爭民主而遭到中國政府封殺，何韻詩表示，其實她仍有許多中國歌迷，並強調她反對的是中共政權而不是中國人。

（中央社）

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