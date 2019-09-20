【逃犯條例】國際特赦及義務律師：有被捕者遭警用激光筆直射眼睛陰囊 (00:00)

警方表示，尊重被羈留人士的尊嚴、私隱和權利，並有一套既定程序處理被羈留人士。警方在使用武力方面有嚴格的指引，所使用的武力必定是為完成合法任務而須使用的最低武力。

國際特赦組織昨日（19日）發出新聞稿，公布調查逾20名被捕者的資料，引述一名受訪者報稱，上月參加新界示威活動被捕，他被扣留期間拒絕回答警方問題，被警員帶入房並撐開其眼睛，再以激光筆直射，男子又稱，被警員以膝蓋壓於胸前，事後因骨折和內出血需留院數日。另一報稱在8月於深水埗被捕的男子說，曾在警署休息室中目擊警員強迫一名男童用激光筆直射自己眼睛約20秒。

有義務律師接受本報查詢時亦稱接觸最少3宗類似個案，事主均報稱被警員用激光筆直接照射眼睛，時間約一至兩分鐘；其中一人被警員以激光筆照射陰囊。有不具名的眼科專科醫生稱，如眼睛被激光筆光射照射，會否受傷及傷勢需視乎被照射的時間、光線能量強弱及距離，但該醫生說，強光或傷及眼球晶體及視網膜中心的黃斑區等。國際特赦組織促請港府盡快對警方行為展開公正及獨立調查。

反濫權大控訴眾籌計劃擬籌1000萬訟費索償

另外，多名因警方驅散行動受傷或被捕的市民，發起「反濫權大控訴眾籌計劃」，目標眾籌1000萬元法律經費，向涉事警員或警務處長提出民事索償，或就速龍小隊不展示警員編號的做法申請司法覆核。發起人之一陳恭信說，計劃獲民陣義務律師團協助，眾籌經費將支付訴訟相關開支，包括聘請律師，以及一旦敗訴要支付對方堂費和律師費。

陳恭信日前已就速龍小隊執勤時不展示警員編號申請司法覆核。他8月4日於將軍澳與兒子散步時，遭防暴警員用警棍打至頭破血流和頭暈，需縫9針和留院兩天，警方至今未拘捕他。另一發起人為本月1日在柴灣港鐵站以涉嫌在公眾地方行為不檢被捕的東區區議員徐子見。

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