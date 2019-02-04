多一款消毒藥水含「洋葱伯克氏菌」需回收　兩年內181病人受感染 (22:46)

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衛生署表示，Kam's KS-MED消毒藥水含有0.05%葡萄糖酸氯己定，其標籤註明「Non-medicine product」（即非醫藥產品），市民不應用以處理傷口或用於破損皮膚。產品由金星藥行，藥行自願從市面回收有關產品，並已設立電話熱線（2392 7537）於辦公時間內解答相關查詢。

衛生署今日聯同海關，到位於大角嘴的金星藥行展開聯合行動，抽取產品樣本和相關物品化驗。海關在行動中檢獲495包懷疑附有虛假產地說明的消毒藥水，估計市值合共約990元，拘捕公司72歲男東主。

另外，衛生防護中心自昨接獲醫管局首次通報後，再確認多128名接受腎臟透析治療的病人，過去兩年分別被公立醫院和私家醫院診斷曾感染洋蔥伯克氏菌。至今共有181名病人已知受影響，年齡介乎24至100歲。

衛生署表示，Kam's KS-MED消毒藥水含有0.05%葡萄糖酸氯己定，其標籤註明「Non-medicine product」（即非醫藥產品），市民不應用以處理傷口或用於破損皮膚。產品由金星藥行，藥行自願從市面回收有關產品，並已設立電話熱線（2392 7537）於辦公時間內解答相關查詢。

衛生署今日聯同海關，到位於大角嘴的金星藥行展開聯合行動，抽取產品樣本和相關物品化驗。海關在行動中檢獲495包懷疑附有虛假產地說明的消毒藥水，估計市值合共約990元，拘捕公司72歲男東主。

另外，衛生防護中心自昨接獲醫管局首次通報後，再確認多128名接受腎臟透析治療的病人，過去兩年分別被公立醫院和私家醫院診斷曾感染洋蔥伯克氏菌。至今共有181名病人已知受影響，年齡介乎24至100歲。

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