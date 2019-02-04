【逃犯條例】原發起9．21「香港清潔日」多區集會　何君堯晤警後取消集會申請 (21:50)

今日網上亦流傳一則以香港福建社團聯會主席吳換炎名義發出的通告，表示全力支持何君堯發起的「香港清潔日」，又號召會員秉持「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必自衛」信念，積極參與活動。通告令網民憂慮當日有建制派鄉親在各區出沒，或發生危險場面。

福建社團聯會晚上發出嚴正聲明，稱「香港清潔日」活動與該會完全無關，亦沒有呼籲會員等參加；該會從未發出上述通告，對有人冒充該會名義發布與事實不符的虛假消息深表遺憾，稱保留一切追究權利。

何君堯作為活動發起人，早前為各區集會向警方申請不反對通知書，擬舉行多達數十個集會。不過，何君堯的代表今日與警方會面後，最終決定取消所有集會申請。

警方回覆表示，早前收到主辦單位通知，將於本月21日在不同地點舉行集會，主辦單位今日通知警方取消有關活動。警方表示，一直致力維持各警區治安，密切留意區內罪案趨勢，並會不時檢討行動策略，因應不同情況適當調配警區的行動資源。警方稱會繼續留意各區情況，透過不同渠道收集相關情報，如發現任何違法行為，定必嚴肅處理並採取適當的執法行動。

警方重申，絕不容忍任何暴力事件；任何人如有違法行為，不論任何背景，警方一定會不偏不倚，公平公正處理。

另外，網上亦有流傳一張海報，指何君堯周日亦會發起「守護機場大行動」，網上亦出現通告指福建社團聯會將支持該行動。不過，本報記者向何君堯的助理及福建社團聯會查詢，均獲回覆稱，他們並無發起相關行動，亦不會參與。

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