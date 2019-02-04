【831太子站】消防認楊岳橋記者會期間曾打電話「捉鬼」 (18:53)

陳慶勇解釋，因為有消防處內部文件泄漏，以及有自稱是屬員的人未經授權發放有誤導成分及不準確的資料，這些屬《消防條例》附表一記載的違紀行為，處方已就此開始紀律調查，故當時有人員致電了解屬員了解他們身在何處。

陳慶勇又稱，消防處人員執行職務時有效率，是因為屬員有誠信及高度紀律；處方有責任調查及嚴肅處理屬員違紀行為，但要經深入調查及視乎涉事者陳述及求情理由等，才能決定懲罰等詳情。

有記者問及消防處紀錄上，當晚有36分鐘「真空」，高級助理救護總長（港島及九龍區域）羅信堂解釋，當時有增援人員到場，需要與在場的指揮官交接有傷者的情況，他解釋，指揮官非常忙碌，他稍後亦有向支援中心報告情況。

至於有當時片段顯示有消防員在站外被警員拒進入太子站，最後要花逾小時才可進入，羅信堂承認是不理想，而該警員可能不清楚站內傷者情形，但經協調後消防人員已成功進入。

被問及會否向港鐵索取閉路電視紀錄，羅信堂表示尊重港鐵對處理閉路電視紀錄的方法，又認為處方已有相關紀錄，沒有需要向港鐵索取片段。

【楊岳橋記者會】楊岳橋獲8．31消防紀錄 消防職員：紀錄事隔多日再修改不尋常

消防記者會 其他報道：

消防逐條解釋「曾修正紀錄」 稱初步檢查傾向報大傷勢爭取增援

逃犯條例 相關報道：

政府澄清《中英聯合聲明》沒訂下實行「雙普選」條文

【元朗襲擊】中六生涉刑毁何君堯議辨 准保釋須宵禁

​首場「社區對話」公開接受報名

何君堯宣布「天祿」暫停參賽 致馬迷損失表遺憾

教聯會調查：四成學校稱學生現情緒問題 有警察子女被排擠

教堂彌撒禮成唱《願榮光歸香港》 教區：不認同

【8．31太子站】教大生索閉路電視片 官命保存片段 公開否排期聆訊