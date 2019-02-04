【831太子站】消防認楊岳橋記者會期間曾打電話「捉鬼」 (18:53)

警方在8．31港鐵太子站「打死人」傳言持續，公民黨立法會議員楊岳橋前日（17日）下午召開記者會，公開一份消防處個案紀錄，並有3名自稱是消防處人員出席記者會。有報道稱消防處在楊岳橋記者會期間曾致電處方人員「捉鬼」，副消防總長（總部）陳慶勇今午（19日）在消防處記者會上確認，當時曾致電屬員了解對方身在何處。
陳慶勇解釋，因為有消防處內部文件泄漏，以及有自稱是屬員的人未經授權發放有誤導成分及不準確的資料，這些屬《消防條例》附表一記載的違紀行為，處方已就此開始紀律調查，故當時有人員致電了解屬員了解他們身在何處。
陳慶勇又稱，消防處人員執行職務時有效率，是因為屬員有誠信及高度紀律；處方有責任調查及嚴肅處理屬員違紀行為，但要經深入調查及視乎涉事者陳述及求情理由等，才能決定懲罰等詳情。
有記者問及消防處紀錄上，當晚有36分鐘「真空」，高級助理救護總長（港島及九龍區域）羅信堂解釋，當時有增援人員到場，需要與在場的指揮官交接有傷者的情況，他解釋，指揮官非常忙碌，他稍後亦有向支援中心報告情況。
至於有當時片段顯示有消防員在站外被警員拒進入太子站，最後要花逾小時才可進入，羅信堂承認是不理想，而該警員可能不清楚站內傷者情形，但經協調後消防人員已成功進入。
被問及會否向港鐵索取閉路電視紀錄，羅信堂表示尊重港鐵對處理閉路電視紀錄的方法，又認為處方已有相關紀錄，沒有需要向港鐵索取片段。
【楊岳橋記者會】楊岳橋獲8．31消防紀錄 消防職員：紀錄事隔多日再修改不尋常
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