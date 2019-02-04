【831太子站】消防逐條解釋「曾修正紀錄」　稱初步檢查傾向報大傷勢爭取增援 (18:26)

副消防總長（總部）陳慶勇表示，處方自8．31至今已翻聽過千條當晚行動的通訊錄音，現時仍在翻聽及整理相關紀錄，需聽完錄音及與前線人員查證，並在系統檢視每條信息及考慮是否需修訂。他指出，今日解釋的19條行動事故紀錄信息當中，部分無實際改動，其他改動是修正人員名字、補充速記或記號資料等。

陳慶勇特別提及，外界將其中一項事故紀錄，解讀為當晚有高級警司指示消防處人員記錄現場傷者人數為7人。他指出，較早時救護現場指揮集中傷者點算後，已得出「7名傷者」的數字；該處人員於9月10日及其後翻聽聲帶後修正涉及高級警司的紀錄，當時是有高級警司稱現場「有暴動情況」，因而要求將7名傷者送往荔枝角，救護人員評估情況後，決定用港鐵將7名傷者送往荔枝角站，強調有關行動並非高級警司的「指示」。

對於市民質疑8．31太子站傷者由10人（6紅2黃2綠）變為7人（3紅2黃2綠），高級助理救護總長（港島及九龍區域）羅信堂指出，當時現場只得一名救護指揮官，他透過詢問和目測初步檢視傷者情況的時間倉卒，現場「兵荒馬亂」下，指揮官按一般做法，較高估或將傷者情況歸納為較嚴重的傷勢。

羅信堂強調，救護人員初步檢查傷者時，有傾向將傷者歸納為較嚴重傷勢的做法，以便向控制中心要求加派更多增援人手到場，在太子站初期10名傷者中，有傷者是因呼吸困難而被歸類為「紅色」（嚴重），有時傷者因受驚致心跳快及喘氣，根據檢傷指引，呼吸急速很可能會被界定為嚴重個案，但仍需治理及詳細檢查才能確定傷勢情況。

他亦回應外界質疑「紅色」傷者無法自行走動的說法，舉例表示頭部受傷的傷者「睇到好似好嚴重、血流披面咁」，故當初會被評估為傷勢嚴重；但有關傷者經治理及檢查後，可能是頭皮受傷流血，實際上仍可走動。

羅信堂表示，消防處估計因為上述原因，加上當時太子站月台有逾百人，導致重複點算傷者人數及傷者傷勢有轉變，令傷者數目由10變為7，他指出處方已盡力翻查紀錄，以及向事發時在場的所有人員查詢，但仍無法確定傷者人數及傷勢有差別的真正原因。

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