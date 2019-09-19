​首場「社區對話」公開接受報名 (17:15)

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政府表示，「社區對話」是一個公開對話平台，目的是走入社區，邀請社會各階層人士向政府表達意見，以探討現時社會不滿及尋求解決方法。有興趣出席者可在今日起至23日（周一）中午12時期間，透過網上（eform.one.gov.hk/form/had056/）或各區民政諮詢中心遞交登記表格。

首場「社區對話」名額為150人。如登記人數超出限額，主辦單位將以電腦抽籤方式抽出出席者。主辦單位會在9月24日（星期二）或之前通知中籤市民。

在網上登記網頁，附有場地約章，其中提到，要求參加者遵守秩序以保障大家安全。除非得到主辦單位許可，不得攜帶任何主辦單位認為可能影響活動進行或對在場人士造成滋擾、不便或危險的物品進場，包括體積過大的物件、揚聲器/擴音器、雨傘、防禦性裝備（如防毒面具（俗稱豬嘴）、頭盔）、旗幟、橫額、彩旗， 任何塑膠、玻璃或金屬瓶子/容器、瓶裝或罐裝飲品。

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