教育局提醒家長下周起交小一入學申請表 (17:45)

教育局發言人今日（19日）表示，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，必須在9月23日至27日期間的學校辦公時間內，把填妥的申請表連同有關證明文件直接遞交到該校。

發言人提醒家長，在自行分配學位階段，學校須根據既定程序及準則分配學位，家長毋須為子女製作資料冊。發言人提醒家長只能為每名子女遞交一份申請表，否則其自行分配學位的申請將會作廢。

此外，凡已接受直接資助計劃小學小一學位的學童，將不能透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小學的小一學位。若家長選擇只為子女申請「統一派位」，則須將填妥的申請表及有關證明文件，在2019年9月23日至2020年1月17日期間的辦公時間內，交回九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。

發言人強調，家長在填寫申請表的居住地址時，必須填寫真確的居住地址。若家長被發現向當局提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。市民如懷疑有家長以虛假住址替其子女申請小一入學，可致電學位分配組的熱線電話2832 7700向教育局舉報。

其他報道：民建聯晤地產建設商會 爭取支持用《收回土地條例》加快建屋

其他報道：毁氣窗刀桶鄰居兒子 自首建築工判囚14個月6日

其他報道：【紅磡出軌】港鐵人員中午檢查涉事路軌 往來紅磡羅湖7分鐘一班車