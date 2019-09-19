房委會房協零售工廈單位　半年租金減50% (17:38)

房委會發言人指出，由於措施旨在支援中小企業，因此超級市場、超級廣場和銀行（包括自動櫃員機）租戶並不適用。租金寬減亦不適用於出租予政府或其他公共機構的單位、議員辦事處、電訊裝置、教育機構、儲物室、承辦商辦公室等；而以優惠租金出租的單位及臨時租賃如推廣場地、流動設施等也不能享有是次租金寬減。

房委會發言人表示，預計約2400個零售和3300個工廈單位租戶受惠。租金寬減措施將適用於所有在租金寬減期內仍然生效的合資格租約。若租約的免租期剛好在租金寬減期內，該段期間不會享有是次租金減免。

房委會是次租金寬減安排與政府的措施一致，而房委會因而少收的租金收入估計約為3.3億元。

房協執行委員會同樣會向轄下約400個商戶提供50%的租金減免，涉及款項約7600萬元，相關支出全部由房協承擔。

房協行政總裁黃傑龍表示，因應當前環境，房協希望透過租金減免與市民共渡時艱，減輕商戶的營運壓力，支持繼續服務居民。

房協是次租金寬減不包括差餉、管理費及冷氣費，亦不適用於部分租戶，例如銀行、超級市場、幼稚園、公營機構，以及繳交優惠租金的社會服務機構等。房協將於9月底前發信通知有關商戶。

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