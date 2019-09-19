銷售經理綁架勒索罪成囚3年　求情稱錯過兒子學走路 (16:15)

相關報道：侍應被指欠毒品數遭帶走 兩男綁架罪脫 1勒索罪成

24歲被告譚浩天，報稱是銷售經理。陪審團昨日裁定他一項綁架罪不成立，但一項作交替控罪的勒索罪罪成。辯方今日呈上被告及被告母親的求情信，被告於信中稱，他在兒子2個月大時開始還押至今，現時1歲半的兒子由被告母親照顧，表示兒子「識行識跑都錯過左」，望能獲法庭輕判，讓他照顧兒子和減輕患抑鬱母親的負擔。

法官判刑時稱，被告要求20萬元的金額不少，他曾向事主父親稱「比錢先放人」，亦曾向父親傳送兒子被動粗的片段和兒子照片，令父親相信兒子在他們手上，勒索手法令人擔憂和害怕；且被告非初犯、亦非單獨行事。法官另指事件不是由三合會成員犯案，父親沒有實際金錢損失，警方短時間內破案，父親受驚的時間不長。法官裁定被告監禁3年，另被告因犯交通相關條例後、執行緩刑時犯案，遂分期執行另案刑期，共判監3年2個月。

控方早前於開案陳辭稱，首被告曾要求事主馬庭軒的父親代為歸還20萬元的毒品費用遭拒絕。至去年6月23日，馬父接到事主來電稱「畀人夾咗」，又收到事主的照片，他其後決定報警。警方憑相關照片辨認出事主身處的賓館，同日到場拘捕兩名被告。

其他報道：民建聯晤地產建設商會 爭取支持用《收回土地條例》加快建屋

其他報道：涉塗污鐘樓外牆打傷途人 裝修工續准保釋12月答辯