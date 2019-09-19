【逃犯條例】教堂彌撒禮成唱《願榮光歸香港》　教區：不認同 (16:00)

上周六（14日）有本港天主教堂區，於提前主日彌撒中以《願榮光歸香港》作「禮成詠」，取代慣用的聖歌，香港教區主教公署秘書長辦公署日前發通告，表示不認同社運歌曲適用於聖祭禮儀，強調牧者及信徒在舉行禮儀及關社行動上，必須「遵循福音精神、信仰原則及教會訓導」，並須遵循禮儀守則。
通告於本周一（16日）發出，稱教會舉行禮儀時是「此時此地實現着天主的救世工程」；過去數月因反修訂《逃犯條例》引發的社會矛盾，令一些堂區的聖祭禮儀在「講道」及「信友禱文」上，偏離聖祭禮儀原則。教區引述相關原則表示，「彌撒不是一個讓講道者發表一些與禮儀慶典及其讀經完全無關的問題的場合，或藉此扭曲教會所提供的經文以迎合某些偏見」，講道內容與信友禱文均不適合用作對時事或政見的評論或表態。
教區稱鼓勵和支持堂區及信徒繼續為香港福祉代禱，但同時提醒牧者及信徒，必須在舉行禮儀及關社行動上遵循福音精神、信仰原則及教會訓導。
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週六，香港天主教聖文德堂舉行主日提前彌撒。弥撒禮成时，大家齐唱：願榮光歸於香港。 pic.twitter.com/KDDvD7uHPD— 華人基督徒公義團契 (@ccfr2017) 2019年9月16日