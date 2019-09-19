【逃犯條例】教堂彌撒禮成唱《願榮光歸香港》　教區：不認同 (16:00)

通告於本周一（16日）發出，稱教會舉行禮儀時是「此時此地實現着天主的救世工程」；過去數月因反修訂《逃犯條例》引發的社會矛盾，令一些堂區的聖祭禮儀在「講道」及「信友禱文」上，偏離聖祭禮儀原則。教區引述相關原則表示，「彌撒不是一個讓講道者發表一些與禮儀慶典及其讀經完全無關的問題的場合，或藉此扭曲教會所提供的經文以迎合某些偏見」，講道內容與信友禱文均不適合用作對時事或政見的評論或表態。

教區稱鼓勵和支持堂區及信徒繼續為香港福祉代禱，但同時提醒牧者及信徒，必須在舉行禮儀及關社行動上遵循福音精神、信仰原則及教會訓導。

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