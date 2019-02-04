【逃犯條例】佩洛西見黃之鋒等表明只撤修例不夠　外交部駐港公署：暴露不可告人政治用心 (15:45)

佩洛西於當地時間周三（18日），聯同民主、共和兩黨議員，以及黃之鋒、眾志成員羅冠聰和歌手何韻詩召開記者會。佩洛西稱支持香港示威者爭取普選，以及「對人民負責的政治制度」。她又警告美國政府其他成員，不應讓「商業利益」凌駕對亞太區的外交政策，指出若美國因商業利益而不對中國人權狀況發聲，就會「失去對全世界所有其他地方人權發聲的道德權威（moral authority）」。

美國國會眾議院外交事務委員會領袖表示，委員會將於下周，就《香港人權與民主法案》討論和投票，料法案會獲通過並提交眾議院全體投票。但法案仍需交予參議院討論，獲通過後再由總統特朗普簽署，才能正式成為法例。

中國外交部駐港特派員公署批評，佩洛西「公然與『港獨』分離分子黃之鋒之流沆瀣一氣」，以支持「自由和正義」為幌子，赤裸裸干預香港事務和中國內政，言行與與其標榜的支持「一國兩制」自相矛盾、背道而馳，「充分暴露其不可告人的政治用心」，公署表示強烈憤慨和堅決反對。公署敦促美方有關政客「摒棄傲慢與偏見，順應香港主流民意」，立即停止干預香港事務和中國內政。

（美聯社/路透社/外交部駐港公署微信公眾號）

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