【8．31太子站】教大生索閉路電視片　官命保存片段　公開否排期聆訊 (15:56)

原告為教大學生會長梁耀霆，被告為港鐵有限公司。法官周家明在判辭指出，原告要求披露的閉路電視片段涉荔枝角站於2019年9月1日凌晨零時半至2時的片段，惟港鐵早前發出的新聞稿中，均沒確認上述閉路電視片段會被保存。但由於相關新聞稿並非針對原告提出的申請作回應，故港鐵有可能已保存相關片段，亦沒基礎質疑港鐵的誠信。

周官同時指出，他不能忽視相關風險，即涉及荔枝角站於2019年9月1日的片段或會按港鐵的一般程序被刪除，故頒下臨時命令，要求港鐵妥善保管相關片段，直至法庭就原告要求港鐵披露有關片段的申請達成裁決為止。

周官同時提出相關聆訊所涉、值得進一步考慮的議題，當中包括：港鐵有否涉及原告指控警方的侵害或非法行為中，而港鐵當中是否有責任協助原告向警方索償；以及假設法庭最終需決定應否頒下「第三方披露令」，相關命令所涉的合適範圍是什麼；法庭又應否就如何使用，及/或進一步公開相關片段的做法，向原告設下限制？

周官又指示涉披露閉路電視片段的申請，於本年12月1日至明年3月31日其間進行，相關聆訊需時半天，正式聆訊日期有待安排。

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