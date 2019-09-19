毁氣窗刀桶鄰居兒子　自首建築工判囚14個月6日 (14:03)

事後向警方自首的被告于浩云（24歲），於2014年來港與父母居於荃灣大陂坊的一大廈單位。他警誡下稱，因工作需要身上帶有兩把刀，案發時曾有人拿起滑板車打他的頭，被告才取出刀捅向事主林兆華的腹部，但閉路電視沒有拍攝此片段，控方只確認被告曾被滑板車打頭，但未能確定被告在用刀桶事主前被打還是之後被打。

對於被告的辯解，區院法官練錦鴻判刑時指出，即使被告案發時受到暴力對待，大可以離開現場，向執法部門投訴被打，而非用刀傷人，故不接納被告案發時受挑釁及襲擊下犯事。根據醫療報告，事主腹部有3厘米傷口、腹膜被割、肝臟有2厘米的切傷，須接受手術止血及入住深切治療部，留醫6日後出院，被告用刀傷人，使用了不相符的暴力。法官認為判刑必須具阻嚇性，以向社會大眾表達此行為法律所不容，有意圖而傷人罪判囚14個月，刑事損壞罪囚6天，兩罪刑期分期執行。

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