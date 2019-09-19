不滿兩稚女偷錢偷吃施虐　父母認罪判感化接受情緒輔導 (12:31)

首次被告分別49歲任職地盤工的父親，及48歲任職女侍應的母親，同被控一項故意襲擊導致兒童受損害。控罪指出，兩人於2018年2月某日，在葵涌邨一單位虐待12歲幼女。首被告另加控故意襲擊導致兒童受到損害罪、襲擊致造成身體傷害兩罪，指稱他於同年9月8日，分別打幼女及襲擊長女。

兩名被告被判接受12個月感化，其間須接受感化官有關情緒管理和管教小孩的建議，也須接受情緒輔導。

案情指出，去年2月某日，父母懷疑幼女偷錢，掌摑幼女、拳打腹部，母親雙手揑幼女頸，父再企圖用皮帶勒頸，遭長女阻止。去年9月8日，父親因幼女偷吃食物，掌摑她17至18次，致其臉部有紅斑及觸痛。同日傍晚，長女替父親買啤酒，惟數量有錯，父親掌摑她，又用鐵通扑頭，為時15至20分鐘，致長女後腦有傷，臉、手肘均有瘀傷。長女翌日往醫院求診，告知醫生兩姊妹均被父母虐打，醫生轉介社工，其後報警。父母被捕後警誡下承認一時憤怒犯罪，但否認用工具襲擊女兒。

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