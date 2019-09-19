【紅磡出軌】港鐵：6卡車凌晨移返車廠　紅磡站周五服務視乎復修進度 (22:45)

港鐵稱，工程人員正努力復修通往一號月台的路軌設備，務求在凌晨收車後將該6卡車移返車廠。至於東鐵線明日（20日）的列車服務，仍需視乎今晚復修工作的進度。乘客明早可透過MTR手機應用程式、港鐵網頁或傳媒，了解最新車務資訊，並及早計劃行程。

【20:15】港鐵回覆表示，經工程人員搶修，東鐵線紅磡站附近發現有裂紋或裂縫的路軌已更換，紅磡站東鐵線其中一個月台現時開放使用。至於另一邊月台及相應路軌仍有修復工作需要進行，而量度路軌數據屬修復工作的一部分。

【13:50】中午12時許，約8名港鐵人員到涉事路段檢查路軌，逗留約45分鐘後離去。

【07:32】港鐵表示，為繼續復修工作，東鐵線紅磡站今日（19日）仍然使用一個月台維持服務。

來往紅磡站至羅湖站維持7分鐘一班車；

來住旺角東站至羅湖站維持3分半鐘一班車；

來往大埔墟站至落馬洲站維持12分鐘一班車。

直通車服務方面，今日有以下班次行駛：

北行/ 往廣州東

Z806 0924/ 1123

Z802 1052/ 1251

Z812 1223/ 1417

Z816 1311/ 1508

Z808 1432/ 1631

Z98(BJTT) 1515/1716

Z804 1635/1834

Z810 2001/ 2200

南行/ 往紅磡

Z801 0819/ 1017

Z811 0930/ 1128

Z97(BJTT) 1104/ 1301

Z807 1203/ 1356

Z803 1404/ 1602

Z817 1538/ 1734

Z809 1733/ 1931

Z805 1933/ 2133

另外，由於東鐵線車務調動，以下直通車班次需取消：

廣九直通車

北行：Z814、Z818

南行：Z815、Z819