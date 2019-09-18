【逃犯條例】許智峯9．15北角被拘押　稱非法拘捕入稟向警務處長索償 (22:15)

原告為許智峯，被告為代表警務處長的律政司長。許智峯在入稟狀沒有提及索償金額，但區院民事案件最高索償額為300萬元。

根據入稟狀，警方本月15日晚上11時許在北角進行人群管理及驅散行動，身為港島區立法會議員許智峯在場協助一名巿民，當時警察機動部隊大隊指揮官張志偉要求許智峯移步到馬寶道，許智峯應警方要求到該處，但在11時28分遭一名警員以阻差辦公拘捕，被扣留38小時。

許智峯在入稟狀中指出，這是「非法禁錮」，他之後拒絕警方擔保，並於9月17日下午約1時獲無條件釋放。他認為這次拘捕是非法，警方是無合理理由證明他蓄意阻差辦公而拘捕他，故他入稟警方追討賠償及懲罰性賠償等。

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