含菌致傷口感染　衛署籲勿使用Pro-Medi Prosept消毒藥水 (20:06)

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根據醫管局的環境監測結果，顯示一款購自醫院店舖，以及於社區藥房和店舖有售的預先包裝消毒藥水樣本被驗出對洋葱伯克氏菌呈陽性反應。而一般腹膜透析病人亦會在家中使用有關產品，作皮膚消毒和導管出口位置護理之用。

基於醫管局的初步調查，衛生署呼籲市民切勿使用該名為Pro-Medi Prosept的消毒藥水進行傷口護理，因為有關產品可能受細菌污染。

該產品由寶源（美國）藥業有限公司（寶源）供應。署方今日已到寶源巡查，並檢取產品樣本作化驗。寶源自願從市面回收所有有關產品，並已設立電話熱線（2411 3463）解答相關查詢。

Pro-Medi Prosept消毒藥水含有0.05%氯己定。根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），該產品並不列作藥劑劑品。

署方已聯絡本地私家醫院及註冊洗腎中心，了解有關機構病人感染洋葱伯克氏菌的情況，並會聯絡受感染病人跟進調查。此外，衛生署會向醫生發信，通知他們有關的感染個案，提醒他們停止使用有問題的產品，並作出傷口護理的建議。

衛生署的流行病學調查及相關產品的市場監測行動仍在進行中。

衛生署發言人提醒：「市民尤其是免疫力弱的人士，如腎病患者，應特別注重個人衛生。沒有標示可用作處理傷口的消毒用品，不應用來處理傷口或用於破損皮膚。市民在進行傷口護理時，應遵從醫護人員的指示。」

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