嶺大校長學生論壇　鄭國漢：不認同何君堯言論不會高調譴責 (20:10)

嶺南大學今午（18日）舉行定期的校長論壇，校長鄭國漢與學生對話，約50名師生到場。學生大多關注校董何君堯一事，鄭國漢再次重申，校方沒有權力凍結或暫停其職務。鄭國漢又稱，個人不認同何君堯的言論，但不會高調譴責；又稱校方已明確表明個別校董言行不代表嶺大。
校長論壇維時近兩個半小時，副校長莫家豪、協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬等亦在場。鄭國漢先簡介學校發展、學校核心價值等，提到嶺大師生維護學術和言論自由，並要對自己的言行負責；亦特別提到要慎思明辨。
鄭國漢回應學生提問時稱，學校核心價值適用於嶺大師生，不包括校董。有學生提出校董會應設立校董言行守則。鄭國漢稱，可向校董會反映意見，但自己無權決定。
有學生提到何君堯曾說過「殺無赦」、「自慰」等言論，要求鄭國漢以個人名義譴責。鄭國漢稱，曾聽聞有關言論，自己不認同。有學生再追問，鄭國漢稱，「你問我是否贊成說這些話，我不贊成，我反對。」但他指出，不會高調譴責免引來其他問題，認為這無助學生加深了解自己立場。
鄭國漢又稱，校方已明確與該等言論或行動「割席」，個別校董言論只代表個人意見，不代表嶺大。他說，有關事件已進入法律程序，不宜繼續評論，若有新消息會告知同學。
有學生讀出宣言，提出6項訴求，包括關注警方進入校園情況。校方回應稱，於職員可處理的情況，絕對不會報警；又指警方與各大學有既定機制，如校方沒有報警，除了危急情況，警員不會進入校園。
有學生關注若有人到校破壞文宣，鄭國漢稱不容許有人未經同意破壞，又稱學校保安會做到最好。他亦希望學生不要參加違法及危險的活動。
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