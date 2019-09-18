林鄭率高官與區議員對話　稱把市民意見反映到政策將成管治新風格 (21:45)

她重申，對地方行政非常重視，對於區議員作為地方行政方面非常重要的伙伴，政府非常重視，或許在過去很長的時間對各區議員提出的地方民生事項未能一一好積極、好正面回應，但希望大家了解政府有很多因素考慮，也有資源分配問題。而當局現時很多計劃的靈感很多都來自地區，如樓宇更新、寵物公園、停車位等，都是透過地區蒐集得來，這些工作會持續去做。

她特別提到現場數名沙田區議員，強調一國兩制仍然是保持香港繁榮穩定最重要的原則，法治是最重要的核心價值，特區政府無論處理今日及往後的問題都會堅守這些原則。

她說，今日聽得好清楚，大家希望政府更貼地、更用心用時間與街坊溝通，而這正正是政要做的事，所以建設對話平台之後，會用不同方式在地區與市民交流、聽意見。她保證會常落區聽市民意見，兩年多任期內會持續去做，把聽到的市民意見反映到政策上，多處理地區民生，這會是管治新風格，希望繼續與區議員保持密切聯繫。

林鄭月娥發言後離場時，數名區議員高呼「你滿手鮮血」、「五大訴求缺一不可」。

【19:25】沙田區議員丘文俊在facebook直播特首林鄭月娥的開場發言，林太先就對話會通知及安排倉卒，向出席的區議員致歉。她表示對過去3個月本港出現「連串示威、衝突及動亂」，主要公務設施受破壞、街頭出現暴力，感到痛心、焦慮及擔心；又稱目前最迫切是要遏止暴力、捍衛法治，重建社會秩序，她與管治團隊希望「以真誠深入的態度」，與社會各階層、不同政見的人直接對話，讓市民直接發表意見，令政府往後的工作可「做得更好」。

【19:12】特首林鄭月娥與部分政府官員，晚上在政府總部與區議員參與「對話會」。出席對話會的包括政務司長張建宗、勞工及福利局長羅致光、政制及內地事務局長聶德權、民政事務局長劉江華、運輸及房屋局長陳帆，以及食物及衛生局副局長徐德義。但近月處於反修訂《逃犯條例》風波中的律政司長鄭若驊，以及保安局長李家超均未有現身。

另外，沙田區政5名區議員穿着黑衣、帶同「五大訴求 缺一不可」、「滿手鮮血 林鄭落地獄」等標語到場，區議員丘文俊在對話會開始前透過facebook直播數分鐘，片段中有區議員稱要入場「鬧爆」林鄭月娥。

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