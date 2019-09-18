【逃犯條例】政府對外宣傳招標交件流出　新聞處：無供應商截止前報價 (18:55)

招標文件中指出，香港的管治和一國兩制成為關注焦點，也引起了人們對香港作為全球商業和金融中心定位的擔憂，以及以法治為基礎的穩定環境；有人亦擔心抗議活動可能會對商務旅行者，展覽和遊客的人身安全產生影響，示威活動持續且會因應新發展而改變計劃。

文件指出，此服務的主要市場是香港主要外部市場，包括：亞太地區、北美、歐洲，目標群組是25至45歲的商界中人、投資者、意見領袖、政治人物等等。服務範圍包括評估修訂《逃犯條例》和其後發生的示威、對香港海外形象等。

此招標在8月15日截止，原希望在本年第四季推出。本報向政府新聞處查詢此份文件是否真確，以及最後有否公司入標，獲回覆稱：「政府新聞處曾以報價形式採購對外宣傳服務。由於沒有供應商在截止日期前提交報價，有關的採購程序已經失效。」

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