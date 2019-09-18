瑪麗醫院兩年逾50病人染菌　含菌消毒藥水非醫管局用品 (18:47)

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醫管局發言人稱，瑪麗醫院本月6日從4名腹膜透析病人的導管口採集的臨牀樣本，驗出洋葱伯克氏菌。環境監測結果顯示，目前公立醫院及診所使用的兩種品牌氯己定消毒劑均沒有驗出有關細菌，但從社區藥房及部分醫院內的醫療用品店收集的預先包裝氯己定消毒劑樣本，則驗出帶有洋葱伯克氏菌。醫管局已通知醫院內的醫療用品店有關事件及需停售該消毒劑。

瑪麗醫院回顧過去兩年腹膜透析病人的化驗樣本，發現其中53人曾感染洋葱伯克氏菌，當中5人出現入侵性感染。現時沒有證據顯示有病人因感染有關細菌而離世。

【18:46】據多名消息人士透露，瑪麗醫院有數名病人的傷口出現細菌感染，追查下發現他們使用的一款消毒藥水含有洋葱伯克氏菌，病人無生命危險。據知，醫管局並沒有使用涉事藥水，事件已通報衛生署和涉事廠商。

據了解，過去兩年共有50多名醫管局轄下醫院的病人，因曾用涉事消毒藥水受感染，但無人因此死亡。

衛生防護中心指出，洋葱伯克氏菌是一種普遍存在於水、泥土及潮濕環境的細菌，一般不會對健康者引起疾病，但免疫力弱的人或長期肺病患者可能較易受該菌感染。

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