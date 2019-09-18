林鄭今晚政總見區議員　參加者不准派單張禁攜頭盔揚聲器　須乘專車到場 (16:15)

觀塘區議員、民建聯副秘書長顏汶羽表示，特首應更開放對待與政府有多年合作的民選區議員，他認為今晚有些規矩恰當，例如不可帶揚聲器；但有些則太緊，舉例如議員戴頭盔出席，不滋擾到他人應該容許。他認為，不論政治背景的議員，都有能力在不阻礙他人的情況下表達意見。

【15:53】特首林鄭月娥今晚（18日）7時至9時，將聯同部分主要官員在政府總部出席「對話會」，與區議員會面。有出席對話會的區議員接獲會面的「場地守則」，列明參加者不可攜帶頭盔等「體積過大的物件」或揚聲器，亦不可在現場派發單張，或以任何形式妨礙活動進行或干擾其他參加者。

有關守則由民政事務總署職員發給出席區議員，列明參加者不可攜帶「任何主辦單位認為可能影響活動進行或對在場人士造成滋擾，不便或危險的物品進場」，有關物件需存放在主辦單位指定位置，至活動結束後才可取回。入場者不得故意阻塞入口、出口、樓梯、通道、緊急出口或場地內緊急服務通道路線；場內禁止錄音，錄影及直播。

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