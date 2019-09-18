兩漢涉綁架酒吧侍應罪脫　首被告勒索罪成明判刑 (16:10)

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兩名被告依次為報稱銷售經理的譚浩天（24歲）和報稱建築工人的李奇（18歲）。兩人被控一項綁架罪，首被告另被控一項作交替控罪的勒索罪，次被告則被控一項作交替控罪的非法禁錮罪。陪審團今日裁定二人綁架罪，以及次被告的非法禁錮罪不成立，但裁定首被告的勒索罪成。

辯方指出，首被告與女友育有一名歲半的兒子，惟女友已離他而去，兒子交由被告的父母照顧，又稱被告的父母均從事藥廠生意，被告被捕前負責協助父親經營生意。辯方形容，被告已得到人生最大的教訓，希望重新做人，負起父親的責任。

控方開案陳辭稱，首被告去年1月曾要求事主馬庭軒的父親代為歸還20萬元的「可樂錢」，即購買可卡因的費用，惟遭拒絕。至去年6月23日，馬父接到事主來電稱「畀人夾咗」，馬父曾與首被告進行談判，又收到事主的照片，其後決定報警。警方憑相關照片辨認出事主身處的位置，同日到場將兩名被告拘捕。

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