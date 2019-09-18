浸大學生闖行政樓毁壞大門　錢大康：將展開紀律程序 (15:30)

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錢大康表示，作為一間大學，校方在道義上有責任為學生和教職員提供一個安全的環境，讓他們可在免於恐懼的情況下，自由地表達意見。錢大康又稱，社會期望浸大學生和教職員在政治紛擾導致部分人趨向暴力和仇恨之際，能夠展現理性。他呼籲師生向社會示範浸大所擁抱的價值和原則，拒絕任何形式的仇恨和欺凌。

浸大學生會今日下午2時再包圍鐘樓，要求與校長錢大康直接對話，以及回應學生的四大要求，包括要求錢大康回應學生記者被捕一事；校方為被捕同學提供學業、法律及經濟上支援；校方譴責香港警察濫權濫捕及打壓新聞自由；校方承諾保障學生學習時之人身安全。

學生會會長方仲賢表示，若今日未取得合理回應，不排除會把行動升級。

學生四大要求包括︰要求錢大康回應學生記者被捕一事；校方為被捕同學提供學業、法律及經濟上嘅支援；校方譴責香港警察濫權濫捕及打壓新聞自由；校方承諾保障學生學習時之人身安全。浸大學生會表示，幹事會已經再給予錢大康一日時間「了解事實真相」，要求他「就公開食言向浸大同學公開道歉」。

9月15日晚上，浸大新聞系三年級學生記者蘇敬華戴着記者證及身穿記者反光背心，採訪警方在炮台山清場，其間遭警員截查，並因袋中藏有一把9吋長金屬「尖刀」被捕。逾百浸大生周一在校內發起遊行聲援蘇敬華，要求校方譴責警方濫權濫捕，並一度包圍校長室，有學生不滿校長未有現身回應，將校長室外閉路電視噴黑，另有學生破壞校長室門鎖及玻璃。

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