【元朗襲擊】「飛天南」被控暴動准保釋須宵禁　消息稱昨往警署自首 (15:00)

被告吳偉南（57歲）報稱任職貨車司機，居於元朗八鄉。他被控一項暴動罪，指他於2019年7月22日，在西鐵元朗站J出口外，連同鄧懷琛及其他身分不詳人等參與暴動。

吳偉南由警員推輪椅進入犯人欄，聲音柔弱回答明白控罪。署任主任裁判官蘇文隆見狀，曾兩度問他是否聽到雙方律師陳辭，吳偉南以極細的聲線回答「聽到」及點頭。

辯方透露，被告搬與胞姊同住，現服用薄血藥，身體虛弱，需有人照顧。蘇官押後至10月25日再訊，以待警方進一步調查，並批准他以5萬元保釋，遵守宵禁令，每日晚上10時至早上6時留在報稱住址，禁足元朗西鐵站及附近50米範圍，每周往八鄉警署報到兩次，不得干擾控方證人，不得離港，並要交出旅遊證件。

據了解，本案與燒烤場東主鄧懷琛的案件為同一案，指稱約30人於7月22日凌晨，在元朗西鐵站J出口聚集及襲擊途人。片段拍攝到吳偉南涉右手揮動木棍，並於零時8分暈倒，有一名控方證人認出被告。被告心臟一直有問題，當日暈倒後入院治療；他於9月中旬透過律師聯絡警方自首，並透露仍需接受治療，直至昨日（17日）前往大埔警署接受拘捕。

至於燒烤場東主鄧懷琛（60歲），早前被控兩項暴動罪，案件已在9月3日提堂。連同其餘涉元朗襲擊事件的4名被告，包括林觀良（48歲）、林啟明（43歲）、王志榮（54歲）和黃英傑（48歲），至今共6人被控暴動罪，同樣押後至10月25日再訊。

逃犯條例 相關報道：

民權觀察批警射水炮施催淚彈無預警 禁集會剝奪表達意見自由

太子站B1出口被圍封 港鐵︰方便維修站內受損設施

監警會調查納8‧31 擬審視月台片段

黃之鋒赴美聽證會 促通過香港人權法案