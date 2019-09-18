房協長者業主樓換樓先導計劃下月接受申請　出售原單位後可購較細單位 (14:50)

符合要求的屋苑有11個，包括荃灣祈德尊新邨、北角健康村一期及二期、紅磡家維邨等，共約1300個單位，包括500多個三房單位、600多個兩房單位、100多個一房單位，實用面積由300平方呎至800多平方呎。

有意申請業主須符合3項資格：（1）所有業主及已登記家庭成員均年滿60歲或以上；（2）業主已擁有資助出售房屋單位至少10年；（3）由申請日期之前的24個月起計，直至簽訂新購資助出售單位的臨時買賣合約當日，業主及所有已登記家庭成員並無擁有或曾經擁有而已出售的任何香港住宅物業，原有的單位除外。

出售及買入單位時間並不受限，合資格業主除按現行第二市場規定申請「可供出售證明書」外，出售單位前必須先向房協申請「交易許可證」，申請費用為250元，需時大約一個月。兩個證件不設期限，業主可以自行作合適安排。單位賣出後，業主可在任何時間向房協及/或房委會分別申請「購買資格證明書」，以購買房協「住宅發售計劃」第二市場或房委會第二市場共39萬個未補價單位，購買時間亦不設限。買回單位後首兩年不得在第二市場出售。

項目於去年《施政報告》提出，房協行政總裁黃傑龍強調計劃沒有目標數字，大樓換細樓並無限制面積差距，「細一（平方）呎都得」，希望計劃可以向長者提供多一個選擇，方便套現、搬近子女、或子女已搬離單位等長者，亦盼提高資助出售房屋流轉量，項目一年後會檢討。

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