【逃犯條例】馬會宣布取消即晚跑馬地賽事　何君堯表驚訝 (19:45)

【15:18】香港賽馬會因應今晚跑馬地賽事取消，公布退款安排：

現金投注

必須於有關賽馬日期後起計60天內，即9月18日至11月17日期間任何一天，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款。

電話投注及互動投注服務

所有經由電話投注及互動投注服務投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

馬場各項預訂設施

如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於9月18日至10月2日期間任何一天的賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。查詢有關退款詳情，可致電馬會熱線1817。

【14:06】賽馬會今日（18日）宣布，基於公眾安全理由，取消今晚在跑馬地馬場舉行的賽事。

馬會表示，在舉辦賽事時，一向以安全為首要考慮，盡責任確保賽駒、馬迷、騎師及員工時刻安全。馬會一直密切監察香港近日的情況，並就今晚賽事作全面風險評估，發現跑馬地附近地區今晚或會發生不可預計的混亂情況，跑馬地馬場今晚可能遭受干擾甚至可能出現暴力場面，跑馬地及銅鑼灣地區交通安排存在不確定因素，因此決定取消今晚的賽事，以確保人馬安全。

馬會強調，對作出這艱難決定感無奈，希望賽馬業界和公眾人士均理解馬會的決定，馬會將在合適時候安排投注退款。

警方表示，因應賽馬會取消賽事，警方昨日公布的「明日賽馬日跑馬地特別交通措施」已告取消。

資料顯示，立法會議員何君堯日前提出周六（21日）舉行「清潔香港」行動，言論惹火引起網民不滿，有網民其後號召今晚到跑馬地馬場「支持」何君堯的愛駒「天祿」出賽夜馬。

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