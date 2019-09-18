【逃犯條例】王振民：人權自由被嚴重扭曲濫用　解決亂局須善用法治思維 (14:35)

王振民周一（16日）於日內瓦出席聯合國人權理事會第42次會議期間接受新華社訪問。他表示，要解決目前的香港亂局，一定要善用法治思維及方式，排除一切障礙和困難，捍衛憲法和基本法的權威，守護香港法治和社會秩序。

對於有指因香港警察過分使用武力才導致暴力不斷升級，王振民批評，此說法完全倒果為因、顛倒黑白。他指出，蒙面暴徒3個多月來先發起各種規模的攻擊，手段一次比一次殘忍血腥，警察才被迫採取適當武力制止暴徒攻擊，保護無辜民眾和公共財物設施，強調香港警察用最克制、專業及採用最低武力履行職責。

他又說，現時問題不是港人沒有人權自由，而是人權自由被嚴重扭曲、濫用，批評激進示威者不允許別人發表不同意見，若有人講愛國或撐警就會遭到圍毆，稱「這哪裡是講人權，根本是侵犯別人的言論自由，侵犯別人的人權」。

他指出，香港是祖國的掌上明珠，沒有任何一個國家比中國更希望「一國兩制」行穩致遠，因為這不僅符合香港的利益，也符合中國的國家利益，符合其他相關國家的利益。

（新華社）

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