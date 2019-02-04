【逃犯條例】民權觀察批警射水炮施催淚彈無預警　禁集會剝奪表達意見自由 (13:00)

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觀察員當時亦注意到，警方有使用不當武力的情況，包括多次在未有以廣播或標語展示警告的情況下，向示威者及市民發射催淚彈、從政府總部的建築物天台、距離地面約28米，向地面發射催淚彈，以及向已經後退的示威者繼續發射催淚彈。

民權觀察強調，警方錯誤地使用低致命武器，會增加致命風險，與使用低致命武器避免示威者及市民嚴重傷亡的目的不符，促請港府盡快成立獨立調查委員會，調查和檢討警方處理示威活動及使用武力的手法。

警方早前發出通知書，反對民陣周日舉行遊行及集會，民權觀察重申，集會自由屬基本人權，也是市民對政府表達訴求的重要渠道，批評警方禁止民陣舉行和平集會的做法，是不合理地剝奪市民合法地進行和平集會和表達意見的權利，忽略警方協助和平集會順利進行的正面責任，亦有違國際人權法對集會自由的保障。

民權觀察呼籲政府不要再「掩耳盜鈴」，藉法律及武力壓制市民的反對聲音及訴求，而應正視市民訴求，以緩解社會對政府的不滿。

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