【紅磡出軌】出軌路段再發現1毫米新裂紋　機電署：暫時未見有明顯外物 (10:22)

張劍清形容，昨日的事故非常嚴重及十分罕有，機電工程署會與港鐵的調查分開進行，同時獨立調查事件，由署內工程師蒐證，有需要會聘請海外專家協助調查，找出事故原因，並會向港鐵提出建議，避免再發生同類事故。

他表示，署方會從路軌是否有破損、列車轉向架是否有問題及是否有外物在路軌上導致出軌等方向調查，並會檢取相關物料檢驗，預料調查需時3至6個月，機電署人員昨通宵監察港鐵的維修及調查工作，暫時未看到路軌上有明顯的外物。

張劍清說，署方昨要求港鐵在恢復紅磡站其中一個月台服務前，進行全面安全測試，檢查道岔運作是否暢順；要求一輛列車不載客來回紅磡及旺角東站；進入月台前路段需人手慢速駕駛，由原本時速40公里減速至30公里，署方對昨晚的監察感到滿意。

此外，港鐵車務工程總管李家潤早上接受港台節目訪問亦補充，肇事現場共發現4處裂紋，新發現的裂紋約1毫米，暫未知是否裂紋導致出軌。港鐵將借助電腦模擬系統重演事件經過，與海外專家探討原因。他表示，東鐵線紅磡站附近的復修工作今晚仍需進行，並會再搜索有否外物導致列車出軌，希望有關路段明日可恢復正常服務。

對於外界傳言指列車出軌與反對修訂《逃犯條例》的示威者擲入外物有關，工程師學會理事張年生出席港台節目時認為，港鐵所指的外來物件並不代表是人為造成，他解釋，肇事現場鄰近斜坡，或有石塊跌入路軌，因此暫時不能夠排除事故與外物有關。

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