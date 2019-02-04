【8．31太子站】消防處稱大型事故修正紀錄屬常見　斥「不熟悉運作」人員片面解讀不負責任 (23:12)

就公民黨立法會議員楊岳橋今午（17日）公開一份8月31日晚至9月1日凌晨的消防處個案紀錄，消防處晚上回應稱，有自稱該處人員「在不熟悉有關運作、當晚的行動細節及事故背景等情況下片面解讀行動紀錄，實在是不負責任的做法」；又對再有該處內部資料外泄及有關人士行為，令公眾質疑消防處誠信及當晚處理事故人員，表示嚴厲批評及極度遺憾。
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消防處指出，事故紀錄（Incident Log）載有事故的相關資料，包括現場主管與消防通訊中心聯絡的信息。由於處理事故期間，一般需在短時間內處理大量信息，故紀錄上「可能有些不清楚的地方」；處理過程中亦常需以電話對話方式與通訊中心聯絡。為確保事故紀錄反映真正實況，消防通訊中心會在完成行動後，於有需要時與現場主管再核實資料及翻聽錄音，以補充或修正事故紀錄。
消防處強調，上述為消防通訊中心一貫做法，在大型事故中常見，「而並非有人在一知半解的情況下指為罕見」。
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