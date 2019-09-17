【逃犯條例】瑪利諾學生促聽五大訴求　校友余黎青萍：全心全意為民服務 (21:20)

有份聯署的瑪利諾學生及舊生在公開信指出，學校教育她們女性應有的風範，讓她們變得自信、獨立、堅強、愛思辨；近月該校學生和舊生在反修訂《逃犯條例》運動中「各司其職尋求真相」，「當眼見當權者面對民憤傲慢不理時，堅持發聲；當眼見警察無理傷人時，敢於批評；當他人受欺壓時，出手相助」。

公開信又表示，瑪利諾早在1960年代成為全港首間推行學生會普選的學校，「師長從不干預、不欽點」，反觀現時香港特首選舉、立法會功能組別選舉以至監警會組織架構「均欠公信力」，其中余黎青萍出任委員的監警會，因沒有調查和傳召證人的權力，而未能如獨立調查委員會般全面檢視警察濫權及背後的政治制度。

聯署人懇請余黎青萍聆聽民間五大訴求，重新審視解決目前香港社會難題的方法，並呼籲她秉持瑪利諾校訓「明德惟馨」，追求真理。

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