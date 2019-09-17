【逃犯條例】有醫生稱「被簽署」撐警　參與聯署醫生：溝通誤會 (20:15)

約500名醫護人員實名聯署登報聲明，形容警察被妖魔化，支持警隊依法執行職務。急症科專科醫生衛家聰的名字在該實名聯署上出現，但衛家聰今（17日）在facebook（fb）發「嚴正聲明」（見圖3），指未有簽署該文件，並稱他支持政治光譜內所有朋友有發表意見的自由，不代表認同廣告所有內容。

衛家聰fb發聲明稱沒簽署

衛家聰向本報表示，曾與前輩討論表示樂意溝通，但沒看過登報全文，亦沒說過參與聯署，聯署登報後接獲朋友通知，才知他的名字在其中。他說，fb的嚴正聲明不為割席，只想澄清。他對事件表示失望，反映整件事「思慮不周詳」。

佘達明：WhatsApp整理聯署 「不同人加名」致重複

網民又發現該聯署最少有7名醫生的名字重複出現，包括「羅志剛」、「郭紹江」等，其中「鄭君成」更出現三次。佘達明證實，發現數名聯署醫生名字重複刊登，事緣不同參與者透過WhatsApp群組整理聯署，「不同人加名上去，是有重複了，我們只用肉眼去睇」。他續稱，參與醫生正計劃再登英文版聯署，屆時會移走重複名字。

佘達明承認與衛家聰聯絡時，出現溝通誤會，形容「是我的錯誤」及已向對方致歉。佘又說，再有另外兩名醫生聯署後，因其個人資料被放上網「起底」感到恐懼，決定退出聯署，如未來再登聯署，會減去衛家聰和該兩名醫生的名字。

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