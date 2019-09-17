【紅磡出軌】肇事列車車齡36年曾翻新　路軌3損傷　有兩裂縫達3厘米 (18:31)

劉天成表示，港鐵工程人員於傍晚6時前，已將其中一卡出軌車廂放回路軌，但「最大挑戰」是如何將另外兩卡出軌車廂放回路軌後移離現場；移走出事列車後，仍要全面檢視路軌情況，之後才能開始復修工作，故未能確定何時可重開紅磡站至旺角東站的服務。

昨晚東鐵線收車後，港鐵曾在現場附近更換一段8米長的路軌，劉天成稱該處距離出事位置逾百米，但承認現時未能排除換軌是導致今次事故的因素，強調仍需調查。

港鐵行政總裁金澤培表示，導致今次嚴重事故的潛在主因有三，包括基建（即路軌或其他系統問題）、列車問題以及外部因素，強調需時找出事故真正起因。他又指出，出事列車移離現場後，仍需再進行新一輪蒐證，之後才能開始修復，由於要重新審視整段基建的情況，故工作較複雜。

港鐵主席歐陽伯權則表示，非常支持港鐵成立專家小組調查事故原因，認為外國專家可提供新角度，讓港鐵「睇睇係咪有嘢唔記得或漏咗」。

劉天成：以明日恢復服務為目標

劉天成指出，涉事路軌有三處裂縫損耗，其中兩處裂縫有3厘米，另一損耗約1毫米，甚至少於1毫米，三處位置相距數十米；路軌檢查一般會以巡視及目測方式，或利用超聲波儀器等，路軌視乎損耗決定如何更換，港鐵有指標；裂縫可以是事件的「因」或「果」。他說，現時需要將車卡移離後作詳細檢驗及作完全復修，會以明日恢復服務為目標。

實政圓桌立法會議員田北辰估計，暫時最有可能原因是引導列車轉向的「波口」出現問題。劉天成回應說，初步看「波口」處於正常位置。

劉天成表示，月台面向軌道的閉路電視只可看到列車進入月台情況，以及後面車卡出軌情況，是否有外物仍是言之過早，要待車卡移離後才調查。至於今晚紅磡站是否要進行新信號系統測試，他稱要再了解。

紅磡出軌 相關報道：

歐陽伯權伊院探傷者 稱港鐵會盡快查出真相

今日19班直通車取消 旅客即日起可退票

劉天成確認昨晚現場路段換路軌 不接近出軌位置

東鐵線列車出軌8傷5送院 疏散500人 料今日服務未能復