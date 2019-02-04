【8．31太子站】楊岳橋獲8．31消防紀錄　消防職員：紀錄事隔多日再修改不尋常 (19:50)

有消防處職員認為，條目在相隔3日和10日後被更改，更無寫明「amend（修改）」並不尋常。

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楊岳橋取得一份8．31太子站消防處個案紀錄，文件完整記錄現場消防員以無線電向消防指揮中心報告的過程，並邀請3名消防處職員解釋。文件所列的時間以及事件與消防處於上周四（12日）召開的記者會說法類近，惟消防處職員指出其中數項不尋常情况，包括有部分條目的「Log Date Time（輸入日期時間）」與事件發生時間相距3日甚至10日，即曾有人在事後就輸入內容作出更改，例如：在9月3日被改動的內容主要涉及太子站傷者數量和傷者運送情况的條目，共佔10項，另有一項相信為市民在油麻地站送院的條目；9月10日則有3項改動，當中兩項涉及救護人員引述一名警方高級督察的內容。

消防處職員指出，過去紀錄如有更改，會在內容上標示，但是次的條目經修改後卻沒有。他解釋，紀錄的條目只能修改，並不能插入或刪除，只有控制中心職員或消防隊長級以上的人才可修改，過去的紀錄內容也會作出修改，但事隔3日或10日才修改並不尋常。

有關紀錄亦發現，救護指揮官進入太子站月台後，曾先指出有10至15名傷者，其後修訂為9名傷者，而醫管局亦曾確認接收10名傷者，其中6人嚴重。不過，救護人員近零時27分入站後，就失去聯絡紀錄，至凌晨1時02分才再有紀錄指現場有7名傷者。消防處人員稱，有機會是救護人員入站後改以手提電話與控制中心聯絡，故無在紀錄上列出，但相關的電話錄音，消防處會保存。

楊岳橋認為，事件至今逾半個月，相關部門的解釋仍未能釋除公眾疑慮，期望醫管局、消防處、警方能交代真相，港鐵亦能公開車站內的閉路電視影片，還原真相。

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