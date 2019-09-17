【逃犯條例】民主黨倡成立國際制裁暴警小組 (17:45)

胡志偉表示，3個多月來，警隊已將香港變成「煉獄」及「軍警城市」，港人治港、高度自治蕩然無存，變成「軍警治港，零度自治」，現時前立法會議員劉慧卿及何俊仁是有關國際游說團的成員。

尹兆堅指出，有關制裁者只要在決策或執行過程中，違反人權、民主、自由原則，專責組就會建議國際游說團向歐美等各國游說，並引用相關的國際制裁法規，制裁相關警務人員、政府人員、政治組織成員等，包括禁止有關人士及其家庭成員，入境有關國家或城市，以及凍結其在當地的資產等；國際游說團第一階段會集中處理制裁「黑警」、林鄭月娥、行政會議成員，以及涉嫌勾結黑社會襲擊市民的政治組織人物。

胡志偉補充，現正研究包括引用《Magnitsky Act》及相關法規作為法律基礎，並因應不同國家的法規再作調查及研究，游說國際社會制裁相關人士。

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