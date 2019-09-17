訛稱性交助「潔淨」身體　積犯扮法師騙財騙色判囚3年2個月 (17:30)

庭上透露，被告馮天皓又名馮俊業（40歲）過去有31宗案底與盜竊有關、10宗與欺詐有關；亦有兩宗跟16歲以下的女童非法性交、一宗跟13歲以下的女童非法性交案底。

就被告在案發時騙取24歲事主X的財物，控方今在庭上要求被告向X賠償約10萬元，惟辯方稱被告依賴綜援維生，名下沒有物業，相信無能力賠款。其後控方確認被告的銀行戶口剩下數百元，法官建議控方以民事途徑處理賠償事宜。

區院法官葉佐文引述X在事發後11個月向警方落口供透露，X在是次經歷後對男性失去信任，而且X亡母的遺物遭被告盜去，使她精神受創，又被電話店老闆解僱；自從X失去工作，她無法負擔心理諮詢的費用。

法官判刑時表示，被告對X造成的心理傷害很大，加上被告是不誠實罪行的慣犯，他屢次入獄再屢次犯案，是另一個加重刑責的因素，認為被告要加刑，判被告入獄3年2個月。

控方案情指出，被告去年8月光顧24歲事主X的電話店，兩人相約外出。X的母親已離世，亦曾墮胎；在去年8月24日至9月7日間，被告聲稱可超渡X的亡母和X的胎兒，要求X借出亡母的金飾遺物、匯錢租用GoGoVan「召亡魂」，並借出iPhone下載「超渡手機程式」。

案情又指，被告聲稱X的身體不夠「潔淨」，令其亡母和胎兒投胎受阻，故要求X與他到酒店性交兩次及肛交一次，被告在3次性行為之中均沒有使用安全套。

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