【逃犯條例】「岳」字男及16歲學生准保釋　23歲男控暴動拒保釋 (17:10)

拒絕提供職業的陳以晉（19歲），為「岳」字灰衣男，是香港專業教育學院（IVE）高級文憑學生，今日應訊時不見明顯傷勢。他被控襲警、公眾地方管有攻擊性武器，控罪指稱他於2019年9月15日在七海商業中心外襲警，以及藏有攻擊性武器，即伸縮警棍。他獲准以1萬元保釋，須遵守宵禁令，下令禁足七海商業中心附近，即油街、電氣街、木星街、英皇道之間位置；案件押後至10月29日再訊。

據了解，陳以晉涉在七海商業中心附近從後用伸縮棍襲警，警員左肩受傷；陳逃走，警員追捕及制服他時再受傷。

報稱港鐵技術員的被告葉文亮（23歲）被控暴動、對他人身體加以嚴重傷害共兩罪。控罪指出，他被控於2019年8月13日，在香港國際機場一號客運大樓第8層（非禁區）2號區內，連同其他身分不詳的人參與暴動；以及非法及惡意對男子黃耀華的身體加以嚴重傷害。他被拒保釋，案件押後至10月28日再訊。

據悉，警方在機場按低及拘捕一名示威者時，葉文亮涉以電筒打警員背部、以及推他一下，當時亦有一群人包圍及涉襲擊警員，警員曾一度舉槍示警。

報稱學生的李文謙（16歲），被控有意圖而傷人、非法集結共兩罪。控罪指出，他於2019年7月14日在沙田新城市廣場1期3樓398號舖外，連同其他身分不詳的人，意圖使男子張歷恆的身體受嚴重傷害；以及與其他人一同非法集結，即作出擾亂秩序的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理害怕他們破壞社會安寧。他獲准以5000元保釋，案件押後至10月28日再訊。

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