【紅磡出軌】歐陽伯權伊院探傷者　稱港鐵會盡快查出真相 (16:11)

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【12:00】薛永恒表示，現階段不排除任何造成事故的可能，包括外物影響及機件故障，當局需要3至6個月作全面深入的調查；他強調，現階段任何揣測均無助調查真相。他承認，路軌有一條一兩毫米的裂紋，但未知是出軌事故造成還是之前已出現，需要深入調查。

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【11:40】運輸及房屋局長陳帆及機電工程署長薛永恒先後在紅磡站見記者，形容今早列車出軌是「非常嚴重鐵路事故」，政府非常重視事件，他知悉警方及消防到場協助乘客離開，事件導致數名乘客不適送院，機電署及相關部門會全力全速徹底深入調查原因。而港鐵及相關交通供應商保持運作，緊急交通協調中心已運作。

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被記者問到內地網絡瘋傳事故因人為破壞所致，陳帆稱不排除任何可能性，會全力蒐證，不會揣測個別原因作評論。記者會期間有人大叫：「陳帆！太子站交片！」

立法會交通事務委員會成員林卓廷對事件表示震驚，形容事件為「香港鐵路史上最嚴重的事故」，令人擔心港鐵的安全。

林卓廷表示，不幸中之大幸，是當時部分列車已駛入紅磡站月台位置，故車速已減慢，並未造成災難式結果，若當時有人正站在車廂與車廂中間的位置，後果則不堪設想。林卓廷要求港鐵即時巡查所有鐵路線的路軌及信號系統，確保乘客安全。

林卓廷指出，據他了解，列車的信號系統及路軌的交接系統理應同步，以避免出軌的情況，故促請港鐵盡快徹查事件。林卓廷亦已去信立法會的鐵路事宜小組委員會，要求召開緊急會議討論是次東鐵綫出軌事故，並要求建制派不要以立法會大樓正在裝修的理由阻止開會，阻止市民尋求真相。