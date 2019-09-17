稱被無理解僱索償　首宗外傭視像作供審訊　否認前僱主所有指控 (15:45)

申索人為菲律賓籍Mallorca Joenalyn Domingo，她於2016年6月10日起受聘為被告吳美旋（譯音）的家庭傭工，同年9月22日被解僱。申索人向被告追討代通知金、津貼、機票、薪金損失等共約8.5萬元。

被告一方指出，申索人曾跪地求饒、在洗髮乳加入不知名物質，或洗衣服後衣服上仍有洗衣粉。不過身在菲律賓的申索人以視像會議作供時一一否認，並表示照顧被告女兒洗澡時，被告的女兒自行清洗私處，不曾聽聞被告女兒因下體受傷求醫。對於被指不花時間與其10歲女兒玩，申索人反指與被告女兒關係良好，每天花6小時跟她玩，對僱主的指控表示不解。

申索人又稱，她育有兩名6歲及8歲兒女，在港工作期間聘請家傭照顧。她擁有大專學歷，回鄉一年後再工作，現於電子公司任職生產操作員。被問到為何回鄉後一年才工作，申索人表示擔心須請假出席審訊，也須照顧其病母及子女。

另被告曾簽署由申索人所寫的英文信件，指被告因財政問題解僱申索人，並願意賠償一個月薪金。被告否認信件內容，強調是由於申索人工作表現欠佳才將其解僱，也不曾答應賠償。她說，自己不懂英語，不理解信件內容，按申索人指示才於信件上簽名。雙方於周四結案陳辭。

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