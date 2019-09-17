【逃犯條例】調查指七成酒店餐飲從業員要放無薪假　籲設失業援助金 (15:12)

協會呼籲，政府應設立緊急失業援助基金，以薪金八成折算，上限為14,000元，幫助有需要的從業員渡過難關。

受訪者：酒店入住率受示威衝突影響

協會理事奚鴻泉表示，今年上半年，因港珠澳大橋及高鐵通車便利旅客，旅遊業暢旺，連帶酒店的營業額也較理想。6月出現反修例風波後，酒店入住率和房價暴跌，旅客擔憂社會事件惡化而取消訂房或改變目的地。工會於8月底進行了問卷調查及電話訪問屬下會員，得到438個回應，當中八成五是長工，一成五是兼職工。有八成四受訪者表示，酒店入住率受示威衝突影響，由過往暑假恆常時段的九成入住率，暴跌至三成或以下，更有五星酒店的單日入住率只有一成多。

調查發現，有七成七受訪者表示需放1至3天無薪假；有四成六受訪者表示收入已經或將會受影響，而當中八成三表示收入減少1000至3000元不等。

油尖旺酒店從業員：所以兼職工已停工

從事酒店業12年的阿龍稱，現在是他工作生涯情況最差的時候。他在油尖旺一所五星級酒店工作，其酒店現有約8層關閉，約佔總樓層近半，所以兼職員工已停工。由於入住率下跌，房務工作需求下跌，他被調往其他部門幫忙，更聽聞有大堂經理被調去洗碗。

阿龍說：「啲客嚟咗又怕出街，成日示威封路封站，個客怕出咗去唔識返嚟，所以咪住四日留咗三日喺房囉。」

協會秘書長葉柳青指，過往十一，四星級酒店房價可達1300至1600元一晚，五星可達2000至3000元，最高4000至5000元一晚也有；今年十一房價，目前估計四星跌至600至800元，五星跌至800至1000元。

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